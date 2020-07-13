Обнаружены самые древние доказательства верховой езды в бронзовом веке

13.07.2020, 5:45, Новости дня

Международная группа ученых обнаружила самые древние доказательства использования лошадей всадниками в бронзовом веке.

Новые факты использования лошадей в бронзовом веке были обнаружены специалистами во время работы с материалами памятников андроновской культуры. Ученые изучили возраст животных, которые были обнаружены древнем кургане, а также проанализировали изменения черепа, указывающие на использование лошадей всадниками.

Обнаружилось, что верховую езду люди освоили на несколько веков раньше, чем считалось ранее. Останки обнаруженных животных указывают на то, что жеребцу было около 20 лет, а кобыле — около 18. Длинный срок их жизни указывает на то, что они были захоронены рядом с человеком.