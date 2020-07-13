 

В три раза быстрее остального мира нагревается Южный полюс

13.07.2020, 5:45, Новости дня

Многолетнее научное исследование помогло ученым установить, что на планете быстрее всего остального мира нагревается Южный полюс.

Обнаружилось, что в этом регионе потепление зависит от естественных процессов, а не только от воздействия человека на природу. Прогреваясь в три раза быстрее остального мира, Южный полюс за последние 30 лет оставался одним из самых быстро меняющихся мест на Земле. Средняя температура здесь колеблется от -60 ℃ зимой до -20 ℃ летом.

Причиной резкого потепления на Южном полюсе является усиление систем низкого давления, а также штормовая погода к востоку от Антарктического полуострова в море Уэдделла. Кроме этого, нагревание также связано с тропической изменчивостью и увеличением парниковых газов.



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