Трамп и Байден выиграли праймериз в Луизиане, которые дважды переносили из-за COVID-19

13.07.2020, 5:15, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден выиграли предварительные выборы своих партий в Луизиане, которые откладывались два раза из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 11 июля сообщает Associated Press.

По информации агенства, у Трампа не было реальных конкурентов, в то время как Байден столкнулся с 13 другими оппонентами-демократами.

Праймериз в Луизиане стали одними из последних в США. Они должны были состояться 4 апреля, однако их дату проведения переносили дважды.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий.