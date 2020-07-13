Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

13.07.2020, 3:48, Новости дня

Пожелавшие вернуться на Родину граждане РФ в воскресенье вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на онлайн-табло международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 12.05 мск, передает ТАСС.

На вывозной рейс из Нью-Йорка были приглашены жители Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей, Ненецкого автономного округа, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Карелия, Коми, Адыгея и Калмыкия, Республики Крым и Севастополя, а также Санкт-Петербурга.

По прибытии в Москву пассажиры будут пересажены на два других борта, которые доставят россиян в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обновило график вывозных авиарейсов для россиян.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В МИД также отметили рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.