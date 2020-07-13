Эксперты рассказали о пользе шалфея

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13.07.2020, 3:35, Новости дня

Во время исследования ученые обнаружили, что шалфей очень полезен для профилактики онкологических заболеваний и диабета второго типа. Шалфей содержит бета-каротин, железо, магний, марганец, цинк, калий, кальций, медь и витамины А, С, Е, К, В1, В2, В3, В6, В9.

Чай из шалфея способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если добавить в чай из шалфея ромашку, то такой напиток значительно снизит риск развития рака щитовидной железы. Кроме этого, растение способствует снижению риска заболевания диабета второго типа, а пациентам с таким диагнозом помогает контролировать уровень сахара в крови.

Учеными была доказана польза шалфея для снижения уровня холестерина в крови, который в будущем может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.



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