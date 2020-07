В США произошел пожар на десантном корабле, есть пострадавшие

13.07.2020, 0:50, Новости дня

12 июля на военной базе в американском городе Сан-Диего загорелся десантно-штурмовой кораблю ВМС США Bonhomme Richard. Об этом в Twitter проинформировала пожарная служба города (SDFD).

“SDFD помогает с пожаром на борту USS Bonhomme Richard. Мы в едином командовании (в партнерстве) с Федеральными пожарными”, – сказано в твите.

SDFD is assisting on this fire on board the USS Bonhomme Richard. We are in unified command (partnered) with Federal Fire. #shipfire

— SDFD (@SDFD) July 12, 2020

Служба также сообщила о взрыве на корабле.

Командование военно-морскими надводными силами США уведомило в Twitter, что на момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков.

“Огонь был ликвидирован… Кораблю проходит техническое обслуживание и имеет экипажа около 1000 человек. 18 матросов были переведены в местную больницу с травмами, не угрожающими жизни”, – сказано в твите.

The fire was called away at approx. 8:30 AM, July 12. Approx. 160 Sailors were aboard at the time. @LHD6BHR is going through a maintenance availability and has a crew size of approx. 1000. 18 Sailors have been transferred to a local hospital with non-life threatening injuries.

— Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 12, 2020

Корабль сдан в эксплуатацию в 1997 году.