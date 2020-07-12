 

С груди танцовщика Полунина исчезла татуировка Путина

12.07.2020, 23:45, Новости дня

Украинско-российский артист балета Сергей Полунин показал в Instagram свои фотографии без портрета президента России Владимира Путина на груди.

“Почему мы скрываем правду? Ха-ха”, – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram

Why Do we Cover the Truth ? Ha ha

Допис, поширений Sergei Polunin (@poluninink) 9 Лип 2020 р. о 4:52 PDT

Агент танцора заявила “Газете.ru”, что комментариев на эту тему не будет.

Все фотографии и посты Полунина, в которых он демонстрировал наколку, удалены.

В ноябре 2018 года Полунин заявил, что всегда будет защищать президента РФ Владимира Путина своей энергией и любовью. Он показал татуировку с портретом главы Кремля и написал: “Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение”.

На ладонях артиста наколоты гербы России и Украины – двуглавый орел и трезубец.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. С 2012 года выступает в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2018 году стало известно, что артист принял российское гражданство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Путин поддержал проведение голосования по поправкам в конституцию 1 июля

30.06 / Гривна немного подешевела к евро

12.05 / Выпускники Оренбуржья будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в своих школах

23.05 / Нью-Йорк умирает – горожане голодают, бродяги обживают Манхэттен

22.06 / У музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют статую Теодора Рузвельта

25.06 / Лидер темнокожих протестующих пригрозил «сжечь» США

06.07 / Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

25.06 / Кадлоу: в отдельных районах США могут вернуть карантин

11.05 / Sunday Times рассказала, как «ковбойская операция» в Венесуэле превратилась в фарс

26.06 / Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска