С груди танцовщика Полунина исчезла татуировка Путина

12.07.2020, 23:45, Новости дня

Украинско-российский артист балета Сергей Полунин показал в Instagram свои фотографии без портрета президента России Владимира Путина на груди.

“Почему мы скрываем правду? Ха-ха”, – написал он.

Why Do we Cover the Truth ? Ha ha

Агент танцора заявила “Газете.ru”, что комментариев на эту тему не будет.

Все фотографии и посты Полунина, в которых он демонстрировал наколку, удалены.

В ноябре 2018 года Полунин заявил, что всегда будет защищать президента РФ Владимира Путина своей энергией и любовью. Он показал татуировку с портретом главы Кремля и написал: “Спасибо Владимиру и всем людям, кто выбрал добро. Мое вам уважение”.

На ладонях артиста наколоты гербы России и Украины – двуглавый орел и трезубец.

Полунин родился в Херсоне в 1989 году. С 2012 года выступает в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2018 году стало известно, что артист принял российское гражданство.