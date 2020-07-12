 

В Иране запретят свадебные и похоронные церемонии на период пандемии

12.07.2020, 23:45, Новости дня

Похороны, свадьбы, вечеринки, фестивали и другие виды массовых собраний в Иране должны быть запрещены до конца пандемии. Об этом 11 июля на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом заявил президент страны Хасан Рухани, сообщает его пресс-служба.

По его словам, традиционные многолюдные церемонии крайне опасны. Скромная свадьба, на которую приглашены только близкие родственники, допустима, добавил он.

Рухани не исключил, что министерству образования придется остановить вступительную кампанию. Он также призвал строго следить за запретом появляться в общественных местах без масок.

Иранский президент выступил против закрытия промышленных предприятий и учреждений сферы услуг, но посоветовал ориентироваться на страны Европы, где в ресторан или в парикмахерскую можно прийти только по предварительному бронированию.

По данным агентства IRNA на 12 июля, в Иране инфицированы 257 303 человека; от COVID-19 умерло 12 829 пациентов (+194 за последние сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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