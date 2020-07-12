«Протестные» праймериз в Гогконге: число участников превысило 600000

12.07.2020, 23:06, Новости дня

Лагерь гонконгской оппозиции заявил в воскресенье, что более 600 тысяч жителей города приняло участие в праймериз, которые оппозиционеры расценили как символическое протестное голосование против жесткого законодательства о национальной безопасности, навязанного Пекином.

Неофициальный опрос должен определить сильнейших продемократических кандидатов, которые примут участие в сентябрьских выборах в Законодательный совет Гонконга. Планируется, что после этого они попытаются впервые получить большинство в совете, отняв его у пропекинских соперников на волне антикитайских настроений, вызванных принятием закона, который, по мнению критиков, серьезно подрывает свободы в Гонконге.

Хотя праймериз были открыты только для сторонников оппозиции, уровень участия рассматривается как показатель общественного мнения в городе с населением 7,5 миллиона человек.

Несмотря на предупреждения высокопоставленного гонконгского чиновника, что голосование может нарушать упомянутый закон о национальной безопасности, молодые и пожилые жители города отправились на избирательные участки, где работали тысячи волонтеров.

Возникли длинные очереди, и люди голосовали с помощью мобильных телефонов после подтверждения личности.

По словам организаторов, 592 тысячи человек проголосовали онлайн, а 21 тысяча – с помощью бумажных бюллетеней.

Новый закон вводит наказания за действия, которые Китай расплывчато характеризует как сепаратизм, диверсии, терроризм и сговор с иностранными силами. Он также впервые разрешает сотрудникам спецслужб с материкового Китая официально работать в Гонконге.

Несмотря на тактическое голосование с целью максимизации шансов, некоторые продемократические активисты опасаются, что власти могут помешать некоторым кандидатам участвовать в выборах в сентябре.

«Они могут арестовать или дисквалифицировать любого кандидата, который им не нравится, по закону о национальной безопасности, не указывая обоснованную причину», – заявил молодой демократический кандидат из «локалистов» Оуэн Чоу.