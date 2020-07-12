Геннадий Гудков: Путин должен уйти. Вот основной урок хабаровского мирного бунта

12.07.2020, 22:40, Новости дня

В связи с акциями протеста в Хабаровском крае президент РФ Владимир Путин должен уйти в отставку. Такое мнение в блоге на сайте радиостанции “Эхо Москвы” выразил 12 июля российский оппозиционер и бывший депутат Государственной думы РФ Геннадий Гудков.

“Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска – последнее “китайское” предупреждение Путину и всем его кремлевским сотоварищам. Просто если в Кремле или путинском бункере снова ничего не поймут, скорой беды уже не избежать… Самое главное: в Хабаровске политический протест был направлен против Путина лично, против его вечного сидения в Кремле… В умах миллионов уже произошел тектонический сдвиг общественного сознания: во всем виноват Путин… Он должен уйти. Вот основной урок хабаровского мирного бунта”, – написал политик.

Он считает, что лозунг: “Путина в отставку!” – станет “главным трендом всего политического и нарастающего социального протеста”.

“Власть Путина и его ставленников в народе начинают все больше презирать и даже ненавидеть; его ставленников уже освистывают на стадионах и концертах, и скоро это станет регулярным и массовым явлением”, – прогнозирует Гудков.

По его словам, у главы Кремля для ответа народу остался только “кнут” – “вооруженные до зубов силовики и репрессивный механизм”.

“Рискнет ли Путин применить свои вооруженные отряды против накапливающего злость народа? Я бы на его месте не рисковал: так можно повторить судьбу ряда диктаторов современного мира, уже совершавших подобную ошибку”, – подчеркнул оппозиционер.

9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

11 июля жители Хабаровска вышли на митинг с требованием отпустить Фургала. По разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек. Люди скандировали: “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

12 июля массовые шествия продолжились. Правительство края напомнило демонстрантам, что любые массовые акции во время пандемии являются незаконными. Полицейские сначала не применяли никаких мер в отношении демонстрантов. Позже начались задержания.