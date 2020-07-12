В мире за сутки выявили рекордное количество больных с COVID-19 – ВОЗ

12.07.2020, 20:30, Новости дня

За сутки в мире зафиксировано 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 июля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это рекордное число выявлений за 24 часа. Предыдущий рекорд был установлен 10 июля – 228 186.

Наибольшее количество случаев по-прежнему фиксируется в США, по состоянию на 12 июля их 3 163 581. В тройку наиболее инфицированных стран входят также Бразилия, Индия, Россия и Перу.

Число жертв COVID-19 составляет, по подсчетам ВОЗ, 561 617.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.