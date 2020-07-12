 

Жертвами наводнения в Японии стали 70 человек

12.07.2020, 20:30, Новости дня

Число жертв наводнений и оползней на юго-западе Японии возросло до 70 человек, без вести пропали 13, сообщил телеканал NHK на основании сборных данных с мест.

Причиной наводнений в районе острова Кюсю стали продолжающиеся уже неделю дожди. Осадки затронули основной японский остров Хонсю. В понедельник на севере Кюсю прогнозируют до 150 миллиметров осадков, а во вторник – до 300 миллиметров, передает РИА «Новости».

В префектурах Кумамото и Оита 8,5 тыс. жителей находятся без воды. В 11 префектурах разрушены более 12 тысяч домов. Изолированными остается ряд населенных пунктов.

Напомним, в результате наводнений в 27 провинциях Китая пострадали почти 38 млн человек, погибли или пропали без вести более 140 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Шарий: Зеленский полностью самоустранился от управления Украиной

06.07 / На следующем предвыборном мероприятии Трампа будет рекомендовано носить маски

10.06 / Крушение летающего мотоцикла, созданного российской компанией, попало на видео

06.07 / Командующий ВМС Украины пообещал вернуть флот в Севастополь

05.07 / Илон Маск поддержал намерение Уэста баллотироваться на пост президента США

29.05 / Финансирование нацпроектов в Мурманской области увеличено до 14,4 млрд рублей

08.06 / Услуга по выплатам взявшим детей-сирот и инвалидов выведена на ЕПГУ

08.06 / В Краснодарском крае зарегистрированы 253 льготные ипотеки жилья

06.06 / Немецкий бизнес – новые газовые санкции США превратят трансатлантические отношения в «груду осколков»

19.06 / Эксперт: Конституция отвечает интересам наших детей и внуков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска