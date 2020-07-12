От коронавируса в РФ вылечились более 7,5 тыс. военных

12.07.2020, 20:08, Новости дня

В РФ от коронавирусной инфекции за последние сутки вылечились 89 военнослужащих, общее число выздоровевших военных превышает7,5 тыс., говорится в бюллетене Минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 89 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7 тыс. 561 человек», – цитирует сообщение военного ведомства РИА «Новости».

Среди гражданского персонала вылечились 898 человек. По состоянию на 12 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлено 1 тыс. 221 случаев коронавируса. Среди курсантов и слушателей вузов вирус подтвержден у 266 человек.

В 16 многофункциональных медцентрах Минобороны лечение проходят 682 человека.

В ведомстве отметили, что в течение месяца число выздоравливающих превышает количество заболевших коронавирусом.

Напомним, число новых случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на 6 тыс. 615.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.