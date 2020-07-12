Трамп раскритиковал стену на границе, построенную его сторонниками в частном порядке п

12.07.2020, 19:54, Новости дня

Президент Дональд Трамп в воскресенье подверг критике построенную в частном порядке стену на границе в Южном Техасе, которая начала подвергаться эрозии через несколько месяцев после возведения. Трамп заявил, что она была построена «только для того, чтобы [он] выглядел плохо», хотя стена появилась в результате многомесячной кампании его сторонников.

Группа, собиравшая деньги на строительство стены, позиционировала себя как сторонников Трампа во время закрытия правительства, которое началось в декабре 2018 года, потому что Конгресс не выделил затребованных Трампом средств на строительство стены. В общей сложности, группа «Мы строим стену» собрала более 25 миллионов долларов.

В правление группы вошел бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон, а союзник Трампа Крис Кобах, который сейчас добивается выдвижения в Сенат от Республиканской партии в Канзасе, стал ее юрисконсультом.

Компания, построившая частный участок стены в январе, Fisher Industries, после этого заключила контракт с федеральным правительством на строительство стены стоимостью 1,3 миллиарда долларов – самый большой на данный момент.

Речь идет об участке стены протяженностью примерно 5 километров, которая представляет собой заграждение из стальных столбов, расположенное лишь в 10 метрах от реки Рио-Гранде, гораздо ближе, чем обычные пограничные заграждения в Южном Техасе.

Издание ProPublica – Texas Tribune сообщило, что берег реки начал подвергаться эрозии. Федеральный судья в среду распорядился, чтобы адвокаты Fisher Industries и противники частной стены согласовали сроки поездки экспертов с целью инспекции на предмет эрозии.

«Я не соглашался с тем, чтобы этот очень маленький (крошечный) участок стены в непростом районе строился частной организацией, собравшей деньги через рекламу, – написал Трамп в Твиттере в воскресенье. – Это было сделано только для того, чтобы я выглядел плохо, а, возможно, теперь она даже не работает. Ее нужно было построить так же, как и остальную стену, 500 с лишним миль».

Глава Fisher Industries Томми Фишер заявил в воскресенье, что президента «неверно информировали по этому вопросу», отметив, что он «всецело уважает» Трампа.

Фишер признал наличие эрозии почвы перед стеной, вызванной дождями и естественным течением реки. По его словам, его специалисты планируют заполнить провалы органическим материалом или камнями, если эрозия продолжится, но другие части стены остаются нетронутыми.

«Это стена простоит 150 лет, поверьте мне», – заявил Фишер.