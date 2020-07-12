 

Ангар загорелся в Екатеринбурге на площади 800 кв. метров

12.07.2020, 19:53, Новости дня

На территории промышленной площадки в Екатеринбурге загорелся ангар, площадь возгорания составила 800 кв. метров, сообщила начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по Свердловской области Наталья Зырянова.

«В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар на промышленной площадке. Горит ангар, в котором находится производственное оборудование. На данный момент, по предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. метров», – передает ее слова ТАСС.

Угрозы распространения пламени на другие здания нет. В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава. «Сил и средств достаточно, принимаются все меры к локализации огня. Информации о пострадавших на данный момент не поступало», – добавила представитель ведомства.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 18.10 мск. «По прибытии к месту вызова первых пожарных подразделений ранг пожара повышен», – пояснили в ведомстве.

Ранее склад загорелся на юго-востоке Москвы.



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