 

Das Erste – на кону переговоров с Косово для Сербии — вступление в Евросоюз

12.07.2020, 18:54, Новости дня

Сербия и Косово возобновляют переговоры в поисках решения давнего конфликта, пишет немецкий телеканал Das Erste. После провала США в качестве посредника между Белградом и Приштиной, инициативу взял в свои руки Евросоюз. В ближайшее время лидерам конфликтующих сторон предстоит встретиться в Брюсселе, причём от исхода переговоров может зависеть вступление Сербии в ЕС.


Reuters

Переговоры между конфликтующими Сербией и Косовым, отложенные на годы, теперь продолжатся, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косова Авдулла Хоти возобновляют переговоры по поводу нерешённого конфликта — пока что в формате видеоконференции.

Таким образом, после более чем полутора лет Сербия и Косово при посредничестве ЕС возвращаются к переговорам, направленным на нормализацию двусторонних отношений. В пятницу уже прошла видеоконференция, в которой, наряду с Вучичем и Хоти, также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Более того, в предстоящий четверг между лидерами Сербии и Косова должна состояться личная встреча в Брюсселе.

Как напоминает немецкий телеканал, отношения между Сербией и её южным соседом, Косово, остаются невыясненными с тех пор, как в 1999 году Косово, сегодня населённое почти исключительно албанцами, при помощи НАТО отделилось от Сербии и в 2008 году объявило о своей независимости. Более сотни стран, в том числе Германия, признали независимость Косова, отмечает Das Erste. Другие — Сербия, Россия, Китай, а также пять стран ЕС — не сделали этого до сих пор. Однако ЕС видит в этом условие, которое необходимо выполнить для принятия Сербии в сообщество европейских государств.

В 2011 году Евросоюз начал посредничать между Белградом и Приштиной. В 2014 году Германия продолжила это дело, инициировав формат конференции по западным Балканам — так называемый «берлинский процесс». Однако с ноября 2018 года диалог между двумя странами практически сошёл на нет.

Своим нынешним решением ЕС снова взял инициативу в свои руки, после того как правительство США потерпело провал в попытке самостоятельно выступить в роли посредника и организовать переговоры между Сербией и бывшим сербским регионом Косово, подчёркивает немецкий телеканал Das Erste.



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