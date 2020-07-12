 

У России есть много способов вернуть воду в Крым – американский генерал в отставке Ходжес

12.07.2020, 18:20, Новости дня

Россия ведет информационную подготовку к действиям по возвращению воды в оккупированный Крым. Об этом бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил изданию “Тиждень” в интервью, которое было опубликовано 10 июля.

“Кремль постоянно говорит о гуманитарном кризисе, и он не способен самостоятельно справиться с налаживанием поставок воды или развитием мощностей для опреснения. Таким образом, на мой взгляд, их месседж будет звучать примерно так: “У нас гуманитарный кризис, у нас нет другого выбора, кроме открыть дамбу близ Новой Каховки”. Насколько мне известно, в этом регионе уже идут информационные операции, которые пытаются в этом убедить”, – сказал Ходжес.

Американский генерал предполагает, что Россия может попытаться вывести дамбу из строя.

“Я не знаю, каким именно будет нападение: то ли вертолеты со спецназовцами, то ли какие-то люди-захватчики без униформы или даже воздушный удар. Главная цель – вывести из строя дамбу. Однако существует много способов вернуть себе воду. Если россияне это сделают, а Запад отреагирует вяло, то я не знаю, чем это может закончиться”, – объяснил экс-командующий сухопутными силами США в Европе.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод. Украинские власти заявляют, что поставки воды в Крым возобновятся только после деоккупации полуострова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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