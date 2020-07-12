Несовершеннолетние девочки пытались на угнанной «Волге» уйти от погони в Москве

12.07.2020, 15:53, Новости дня

В Москве две несовершеннолетние девочки, уходя от полицейской погони на угнанном автомобиле «Волга», вылетели на бордюр и врезались в припаркованный Nissan, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что девочки угнали машину на Динамовской улице. Подростки не справились с управлением, когда их преследовали полицейские. «Волга» вылетела на бордюр и врезалась в припаркованный автомобиль Nissan.

«Установлено, что в автомашине ВАЗ 3102 находилось двое несовершеннолетних – девочки 2005 и 2006 года рождения. Они получили телесные повреждения и были госпитализированы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. Полиция начала проверку.

Ранее в Москве подросток угнал машину и врезался в здание МВД.