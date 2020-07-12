Венгрия вернула ограничения на въезд из-за коронавируса

12.07.2020, 15:48, Новости дня

Венгрия со среды вновь вводит ограничения на въезд в страну с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер.

Как отметил Гергей Гуляш – глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана, введение ограничений необходимо для того, чтобы избежать повторного введения мер внутри страны, передает РИА «Новости».

Уточняется, что согласно новым правилам, по возвращении на родину из стран с высокой степенью риска, отнесенных к «желтой» и «красной» зонам, гражданам Венгрии будет необходимо пройти медосмотр и 14-дневный карантин. Избежать этого можно будет только при предъявлении отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Это правило будет распространяться на иностранцев, прибывающих из стран, отнесенных к «желтой» зоне, а иностранцам из стран «красной» зоны въезд в Венгрию будет запрещен.

Так, в число стран «желтой» зоны вошли Россия, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. К наиболее опасной «красной» зоне отнесены, среди прочих, Албания, Черногория и Украина. Список стран будет регулярно пересматриваться.

Тем временем, Росавиация разработала план поэтапного восстановления международного авиасообщения РФ с зарубежными странами.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала в пятницу, что РФ намерена возобновлять полеты только в те страны, где рост числа инфицированных коронавирусом не превышает 1% в среднем в сутки.

В четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что РФ не намерена восстанавливать международное авиасообщение в случае сохранения опасности второй волны коронавируса.