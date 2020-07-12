 

Вагоны с рудой сошли с рельсов под Тулой

12.07.2020, 15:48, Новости дня

В Щекинском районе Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел на перегоне Щекино-Лазарево. «Произошел сход 15 вагонов с хвоста поезда, пострадавших нет», – предает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Один пассажирский поезд из-за ЧП на путях задерживается на данный момент на пять часов.

Ранее в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Экс-министр обороны обвинил Трампа в расколе страны

10.07 / В Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедниках

12.05 / Выпускники Оренбуржья будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в своих школах

09.05 / Спикер Рады призвал писать, а не переписывать историю

02.06 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

19.05 / Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности

04.06 / Военные дезинфицируют Амурский ГПЗ

13.06 / Саудовская Аравия сбила йеменскую баллистическую ракету, есть раненые

26.06 / В Австралии началась «вторая волна» ажиотажного спроса на туалетную бумагу

04.06 / Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска