Трамп объявил о возведении нового участка стены на границе с Мексикой почти в 400 км

12.07.2020, 15:30, Новости дня

На границе США и Мексики к настоящему моменту построили 386 километров стены, к концу года ожидается, что протяженность сооружения составит около 730 километров, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы построили 240 миль [386 км] новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль [727 км]», – написал Трамп в Twitter.

Ранее Трамп опубликовал видео, в котором показал, какой будет новая стена на границе с Мексикой, он заявил, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.

В феврале Пентагон направил в Конгресс США уведомление о сокращении финансирования программы закупок истребителей пятого поколения F-35 и ряда других военных программ для выделения средств на строительство ограждений на границе с Мексикой.