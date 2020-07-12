Вучич заявил о возобновлении диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС

12.07.2020, 15:30, Новости дня

Белград и Приштина возобновят диалог при посредничестве Евросоюза, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Диалог под покровительством ЕС после 20 месяцев перерыва продолжается. Договорились о темах встречи в Брюсселе в четверг», – передает слова сербского президента ТАСС.

Ранее лидер непризнанного Косово Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта Сербией, из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово.

Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово. Он также заявил, что требования албанской стороны на видеосаммите по непризнанному Косову бессмысленны.