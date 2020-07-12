 

Путин заявил, что отношения между Украиной и РФ испортились не из-за Крыма

12.07.2020, 15:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия-1” высказал мнение, что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с аннексией Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что отношения между двумя странами стали такими после “государственного переворота” в Украине и “захвата власти”.

По словам Путина, после этого отношения между Кремлем и Банковой в Киеве стали “диаметрально противоположными”, а аннексия Крыма случилась позже.

Российский президент убежден, что “эта пена [в отношениях между двумя странами] рано или поздно схлынет”.

В феврале 2014 года началось военное вторжение России на территорию АР Крым. 16 марта 2014-го там состоялся нелегитимный референдум, в ходе которого, по данным Москвы, более 96% участников проголосовали за вхождение в состав РФ.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вскоре после оккупации АР Крым Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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