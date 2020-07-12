Ермак анонсировал очередной обмен удерживаемыми лицами

12.07.2020, 15:06, Новости дня

В ближайшее время может состояться очередной обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО. Об этом журналистам 10 июля сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет издание НВ.

Он рассказал, что по результатам встречи в Берлине с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером и советником президента Франции Эмануэлем Боном была достигнута договоренность о продолжении обмена.

“Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время”, – подчеркнул Ермак.

Он выразил надежду, что стороны конфликта смогут достичь договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

“Мы все понимаем, что только декларативный характер о прекращении режима огня – он много раз принимался, но сегодня мы понимаем, что нужен действенный механизм. И с помощью наших партнеров (Германии и Франции) мы очень близки к тому, чтобы этот механизм был зафиксирован”, – отметил глава Офиса президента.

Он добавил, что на сегодняшний день стороны близки к тому, чтобы согласовать план разминирования.

“Действительно очень много времени потрачено на это, но сегодня мы очень близки к результату”, – добавил Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).