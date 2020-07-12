 

Путин: Испорченные отношения с Украиной не связаны с Крымом

12.07.2020, 14:08, Новости дня

Ухудшение отношений РФ и Украины никак не связано с возвращением Крыма в состав России, сообщил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Что касается хронологии событий: то сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными. С этого момента мы с ними разошлись. После этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот. Так что то, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», – передает «Интерфакс» слова российского лидера.

Путин отметил, что политика РФ на международной арене должна соответствовать пословице «мягко стелет, да жестко спать кладет», передает ТАСС.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями. У нас есть в народе очень хорошее выражение – мягко стелет, но жестко спать кладет, вот это, мне кажется, вполне наш стиль», – добавил он.

Кроме того, президент констатировал негативные явления во внутриполитической ситуации в США. Он также подчеркнул, то, что «происходит в крупнейшей экономике мира – прискорбно», так как «отражается на всей системе международных отношений и негативно отражается на российско-американских отношениях».

По его мнению, у РФ «огромный потенциал внутреннего роста».

«Нельзя навязывать никому единообразных, кому-то выгодных стереотипов развития, каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития», – отметил Путин.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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