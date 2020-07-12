 

N-TV – немецкие студенты попросили правительство Германии помочь им остаться в США

12.07.2020, 13:25, Новости дня

В свете того, что правительство США собирается выслать из страны иностранных студентов, чьи университеты в ближайшем семестре перейдут исключительно на онлайн-обучение, 100 нынешних, бывших и будущих немецких студентов из США, написали официальное письмо с просьбой о помощи в адрес немецкого правительства, пишет N-TV. В письме отмечается, что такой шаг будет связан для многих студентов с большими неудобствами, а также станет ударом по международному академическому обмену и свободе обучения и исследований.


Reuters

Правительство США намерено выслать из страны иностранных студентов, чьи университеты в ближайшем семестре будут проводить только онлайн-курсы, пишет N-TV.

В этой связи, обучающиеся в США немецкие студенты попросили правительство ФРГ о помощи. «Мы рассчитываем на вашу поддержку», — говорится в официальном письме немецкому министру иностранных дел Хайко Маасу, послу ФРГ в США Эмили Хабер и членам комитета бундестага по международным делам. Письмо подписали около ста нынешних, бывших и будущих немецких студентов в США: в нём, помимо прочего, содержится просьба о том, чтобы немецкое правительство выступило против последних решений Вашингтона в сфере визовой политики.

Как пишет издание, согласно данным Международного института образования, в США насчитывается почти 1,1 миллионов иностранных студентов: из них 9200 — граждане ФРГ. N-TV отмечает, что немецкие студенты беспокоятся не только за своё пребывание в США: в письме подчёркивается, что действия американского правительства являются «серьёзным ударом по международному академическому обмену и трансферу знаний, а также по свободе обучения и исследований».

Подписавшие письмо немецкие студенты также отмечают, что необходимость вернуться домой и перейти на онлайн-обучение будет связана для многих из них с различными трудностями, отмечает N-TV. Особенно это касается студентов, планировавших длительное пребывание на территории США.

Между тем, в МИД ФРГ заявили, что «ввиду пандемии коронавируса, все государства должны принимать соответствующие меры в соответствии со складывающейся обстановкой». 



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