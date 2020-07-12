Bloomberg – Facebook подумывает ввести «дни тишины» перед выборами в США — но демократы считают, что от этого выиграет только Трамп

12.07.2020, 13:25, Новости дня

Социальная сеть Facebook, которая уже давно превратилась в США в одну из мощнейших агитационных платформ — чем, по мнению некоторых, сумели в своё время воспользоваться и Дональд Трамп, и «российские агенты» — может ввести в преддверии следующих президентских выборов США «дни тишины», пишет Bloomberg. Хотя такой шаг пока обсуждается, новость о нём раздосадовала соперников Трампа: они убеждены, что от подобного запрета демократы пострадают сильнее, чем президент.



Reuters

Руководство социальной сети Facebook может ввести запрет на публикацию в соцсети агитационных материалов в течение нескольких дней перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые о стратегии компании источники.

Как поведали агентству источники на условиях анонимности, подобный запрет пока лишь обсуждается, и окончательное решение о нём не принято. Запрет на агитацию помог бы соцсети в преддверии голосования оградить избирателей в от агитационных публикаций, содержащих заведомо ложную информацию, однако в руководстве Facebook опасаются, что он также может навредить кампаниям, направленным на повышение явки, или же сократить для кандидатов набор возможностей для реагирования на срочные новости или новую информацию, говорится в материале Bloomberg.

Если запрет всё же будет введён, он станет для компании серьёзной сменой курса: до сих пор проверять публикации политиков и избирательных шагов на достоверность в Facebook упорно отказывались, отмечает автор статьи. Как напоминает журналист, из-за такой политики компания подверглась критике как со стороны американских законотворцев и правозащитников, которые считают, что из-за этого агитационными материалами в соцсети могут пользоваться для распространения лжи и дезинформации, так и со стороны борцов за гражданские права, убеждённых, что Facebook недостаточно активно устраняет публикации, направленные на то, чтобы удержать граждан от участия в голосовании (к таким публикациям сама Facebook относит заведомо ложные сообщения о том, кто имеет право голосовать, как и где проходят выборы, чьи голоса будут засчитаны и т.п. — ИноТВ). При этом в ходе недавнего аудита в Facebook выяснилось, что компания почему-то не стала применять собственные принципы по противодействию подобным материалам в отношении публикаций президента США Дональда Трампа, пишет автор.

Запрет на предвыборную агитацию в преддверии выборов или «дни тишины» — нормальная практика для многих стран, включая и Великобританию, где нынешний вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг в своё время занимал пост заместителя премьер-министра, говорится в материале Bloomberg. Как отмечается в статье, Facebook, который уже давно стал для политиков важнейшей агитационной платформой, приобрёл ещё большее значение в условиях пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены оставаться дома, а митинги сторонников создают дополнительные риски для здоровья. В 2016 году Дональд Трамп развернул мощную агитационную кампанию в соцсети, пользуясь её возможностями по таргетированию — и, по мнению некоторых наблюдателей, эта стратегия внесла немалый вклад в его победу на выборах, напоминает обозреватель Bloomberg.

Бывший руководитель Facebook по информационной безопасности Алекс Стэймос в пятницу оценил инициативу компании по запрету на предвыборную агитацию крайне негативно, отметив, что устранение агитационных материалов в интернете будет выгодно лишь тем, кто имеет деньги, способен привлечь внимание СМИ или же уже занимает высокий пост — то есть, Дональду Трампу, пишет Bloomberg. Критика раздалась и со стороны политтехнологов Демократической партии: к примеру, директор предвыборного штаба Джо Байдена по цифровым технологиям Роб Флаерти заявил, что запрет на агитацию не позволит полностью устранить дезинформацию, подчеркнув: «В таких условиях президент сможет просто-напросто использовать для удержания граждан от участия в голосовании по почте посты на своей личной странице (собственно, так он сегодня и поступил), а вот демократы запустить в ответ агитацию с призывом к избирателям всё же отправить свои бюллетени не сумеют».

По данным Bloomberg, доходы от предвыборной агитации составляют лишь крохотную часть в выручке Facebook: за последние 90 дней предвыборные штабы Дональда Трампа и Джо Байдена совокупно потратили на агитацию в соцсети $29,2 млн, тогда как общая прибыль компании только в прошлом квартале превысила $17 млрд. Тем не менее, агитационные материалы остаются для Facebook сложной проблемой — как, впрочем, и для других онлайн платформ, которые пробуют разные подходы. Twitter запретила практически все виды агитации за исключением тех, которые направлены не на поддержку конкретного кандидата, а на борьбу с какими-либо экономическими, экологическими или социальными проблемами. В свою очередь, видео-хостинг YouTube уже продал штабу Трампа рекламные места на главной странице на дни в преддверии выборов, благодаря чему президент «будет на этом сайте очень заметным как раз тогда, как граждане начнут голосовать», пишет автор.

Как напоминает журналист, после того, как Facebook в 2016 году воспользовались «российские агенты», распространявшие ложную информацию и провокационные сообщения, компания приняла целый ряд мер по налаживанию регламента политической агитации; среди прочего, она ввела более серьёзные требования для лиц, покупающих рекламные места в политических целях, а также создала архив агитационных материалов с возможностью поиска.