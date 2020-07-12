 

Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры

12.07.2020, 13:08, Новости дня

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с выводами Генпрокуратуры о гибели туристов на основании документов 1959 года и заявил, что у него есть «много нареканий и претензий» по поводу результатов расследования.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», – передает РИА «Новости» его слова.

Кунцевич отметил, что фонд будет настаивать на возобновлении следственных действий по факту гибели туристов. Он посчитал, что их должны провести специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников в рамках проверки либо возбуждения уголовного дела.

На данный момент фонд готовит ответ на расследование генпрокуратуры.

«На одной-двух страницах будет наша жалоба. Это же резонансное, международное, огромное дело. Все хотят знать, все интересуются», – подчеркнул Кунцевич.

Напомним, заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Смартфон Honor Play 4 показали на фото

22.05 / Ученые заявили о риске «нарушения баланса» в природе из-за восстановления мира после COVID

27.06 / Саакашвили заявил об отсутствии на Украине государства

20.06 / Арахамия считает, что мода на “новые лица” прошла. Теперь ищут управленцев с опытом

10.07 / Эксперт: Китай давно обошел Россию в космосе

20.05 / Застрявших из-за COVID-19 на Средиземном море россиян доставит в Москву Герой России

29.05 / BMW назвала российские цены обновленных “пятерок” и 6 серии GT

15.05 / Грабители раздели мужчину на пороге московского магазина

09.06 / Мэр Бергамо поддержал идею увековечить сотрудничество с Россией в борьбе с COVID

04.06 / Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска