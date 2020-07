“Корольов / Королев”. Маск пригласил семью советского конструктора на следующий запуск SpaceX

12.07.2020, 12:55, Новости дня

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что пообщался с членами семьи советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

“Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших”, – написал Маск в своем Twitter 11 июля.

Он также указал фамилию ученого, который был уроженцем Житомира, на украинском и русском языках – “Корольов / Королев”.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

В комментарии российскому телеканалу “Звезда” внук Королева Андрей рассказал, что члены семьи конструктора написали Маску после успешного запуска на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту. Позже с ними связался представитель Маска и предложил пообщаться при помощи видеозвонка.

Внук Королева рассказал, что они общались около 20 минут, обсуждали будущие проекты SpaceX. Маск пригласил членов семьи конструктора на один из следующих запусков SpaceX.

Королева называют основоположником практической космонавтики. В 1938 он был обвинен в контрреволюционной деятельности и провел в лагерях до 1944 года. С 1958 года он возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.