 

ПЦУ и УПЦ МП решили не проводить крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

12.07.2020, 12:55, Новости дня

Православная церковь Украины и Украинская православная церковь Московского патриархата приняли решение не проводить крестный ход по случаю 1032-й годовщины крещения Киевской Руси, который традиционно проходит в конце июля. Об этом сегодня в своем Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

“В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обоих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина… Рад, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет”, – написал Ткаченко.

Православные христиане отмечают День крещения Киевской Руси – Украины 28 июля. 

28 июля 2019 года ПЦУ провела свой первый крестный ход, посвященный 1031-й годовщине со дня крещения Киевской Руси – Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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