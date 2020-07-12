Активисты поздравили бортпроводников с профессиональным праздником

12.07.2020, 12:30, Новости дня

В День бортпроводника активисты проекта #СвоихНеБросаем поздравили с праздником представителей этой профессии и подарили им цветы в рамках акции #МыВместе. К поздравлениям присоединились авиакомпании и туристы.

«Сегодня участники акции вместе с благодарными туристами поздравили бортпроводников с их профессиональным праздником. Они даже в пандемию были на острие борьбы с коронавирусом и защищали жизнь и здоровье наших граждан», – передает Рен ТВ слова координатора проекта «Своих не бросаем» в рамках акции «Мы вместе» Валерий Горюханов.

Во время вспышки коронавируса волонтеры проекта помогали туристам возвращаться на родину, регистрироваться на эвакуационные рейсы и разъясняли процедурные вопросы, уточнили в пресс-службе ОНФ.

За два месяца команда проекта помогла вернуться домой 900 гражданам, которые находились в 27 странах мира, в том числе в Японии, США, Германии, на Мальте и в Китае.

Консультации от волонтеров получили 4,2 тыс. человек.

26 июня президент Владимир Путин поблагодарил участников проекта в рамках прямого общения с волонтерами #МыВместе.

Активисты проекта также решили поблагодарить бортпроводников, которые в тяжелое время организовывали соблюдение порядка на бортах самолетов, возвращавших туристов на родину.

Глава государства отметил, что волонтеры проекта «работали на совесть». После благодарности за проведенную работу Путин упомянул огромную цифру: за время пандемии волонтеры помогли более чем 3 млн человек.

Напомним, #МыВместе – акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса, инициаторами которой выступили Общероссийский народный фронт, движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. В центр по координации волонтерской деятельности может обратиться каждый неравнодушный человек, готовый оказывать поддержку пожилым людям, маломобильным гражданам и медработникам на добровольной основе.

Позднее президент РФ Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «Мы вместе».