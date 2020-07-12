 

Китайский вирусолог сбежала в США для разоблачения властей

12.07.2020, 12:16, Новости дня

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь сбежала в США для того, чтобы рассказать правду о действиях властей в начале вспышки коронавируса. По ее мнению, китайские власти знали о вирусе раньше, чем сообщили, сообщила она на телеканале Fox News.

Ли-Мэн Янь вылетела в США 28 апреля, заранее подготовив план побега. Сама она считает, что ей угрожает опасность. Когда она вылетала в США, она осознавала, что ее могут посадить в тюрьму или объявить «исчезнувшей», передает «Коммерсант».

Вирусолог рассказала, что была одним из первых ученых, которые занимались изучением COVID-19. Ее научный руководитель в референтной лаборатории ВОЗ поручил ей исследовать случаи заболевания, похожие на коронавирус SARS-CoV-2.

По словам вирусолога, эксперты игнорировали результаты ее исследований, которые могли бы в дальнейшем спасти жизни. Также друг ученого из Центра по контролю и профилактике заболеваний 31 декабря сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку, однако ее научный руководитель «только кивнул». Позднее вирусолога якобы просили быть осторожнее и молчать.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации. Уточняется, что Ли-Мэн Янь никогда не работала напрямую на эту организацию. При этом в посольстве Китая в США заявили, что власти оперативно отреагировали на вспышку.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, допустив возможность «полного разъединения» экономик США и Китая. После этого в Китае призвали готовиться к отключению от долларовой платежной системы.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Кроме того, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.



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