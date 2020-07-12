 

Германия предложила ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на бундестаг

12.07.2020, 11:30, Новости дня

Правительство Германии предложило странам-членам Евросоюза совместно ввести санкции против РФ за масштабную кибератаку на германский бундестаг пять лет назад, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщило агентство DPA.

Правительство ФРГ полагает, что к кибератаке на бундестаг причастна российская военная разведслужба ГРУ. Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который «в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года», передает Deutsche Welle.

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки – законодательства, принятого еще в 2017 году. В официальном ответе на запрос фракции Левой партии говорится, что «федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».

Напомним, посол России был вызван в МИД Германии в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Позже Берлин заявил, что возможные санкции в отношении Москвы по делу о хакерской атаке на Бундестаг предполагают ограничение въезда ответственных лиц на территорию Европейского союза.

Россия неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям, так как доказательств представлено не было. Берлин также признавал отсутствие доказательств.



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