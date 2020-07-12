 

В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

12.07.2020, 10:48, Новости дня

Число новых случаев коронавируса в РФ выросло за сутки на 6615, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Всего в стране зарегистрировано 727162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Уточняется, что за последние сутки подтверждено 130 летальных случаев. За весь период по РФ умерло 11335 человек.

Ранее сообщалось, что число вылечившихся от коронавирусной инфекции в мире превысило 7 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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