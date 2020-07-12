 

В Польше проходит второй тур президентских выборов

12.07.2020, 10:45, Новости дня

В Польше стартовал второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом 12 июля сообщает Onet.

Голосовать будут около 30 млн человек, в том числе 519 тыс. – за рубежом.

Участки для голосования открылись в 7.00 по местному времени (8.00 по киевскому времени) и закроются в 21.00 (22.00 по Киеву).

10 июля сообщалось, что по результатам соцопроса агентства IBRIS, проведенного по заказу портала Onet, Тшасковский опережает Дуду на 1,7 процентного пункта. За мэра Варшавы готовы проголосовать 47,4% респондентов, за Дуду – 45,7%. 

28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов. Дуда получил 43,50% голосов. За Тшасковского проголосовали 30,46% избирателей.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, назначен второй тур выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео

29.05 / В мире: Коронавирус принес на Запад тысячи “смертей от отчаяния”

01.07 / Сеул надеется, что новый саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится до ноября

14.05 / Трамп продлил санкции против Huawei до мая 2021 года

01.06 / В мире: Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

19.06 / В РФ создали гражданский вариант арктического вертолета

07.06 / Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных

27.06 / Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года

27.06 / Предварительный список: Европа собирается отрыть границы для жителей 18 стран

21.05 / США призвали не рассчитывать на способность СБ ООН помирить Палестину и Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска