Кроссовер Geely Icon получил улучшенную версию

12.07.2020, 10:10, Новости дня

Китайская компания Geely активно занимается тестовыми испытаниями обновленного кроссовера Geely Icon.

Пользователям доступны шпионские снимки транспортного средства. Некоторые специалисты прогнозируют, что в дальнейшем состоится выход гибридной модификации Icon. Что касается внешнего вида обнаруженной модели, то она отличается по форме головной оптики, задними фонарями, а также решеткой радиатора.

Первый выход модели Icon на публику состоялся прошлой осенью во время презентации в Гуанчжоу. Более то, модель получила 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 177 л.с. Во всех комплектациях предусмотрели семиступенчатую трансмиссию и передний привод. Автомобиль получил ряд продвинутых опций и систем.