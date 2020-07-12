Продажи новых машин в Германии в июне сократились на треть

12.07.2020, 10:10, Новости дня

Аналитики сообщили о показателях продаж новых автомобилей на немецком рынке за прошлый месяц.

Выяснилось, что за июнь общее количество проданных машин в Германии составило порядка 220,2 тысяч экземпляров. Этот результат на 32,4% уступает показателям, которых добились за аналогичный промежуток прошлого года. За последние 30 лет указанный объем сделок является самым негативным. Наибольшим спросом у немцев пользуются модели марки Volkswagen.

На втором месте по популярности значатся автомобили марки Mercedes-Benz, которые приобрели свыше 21,9 тысяч клиентов. Замыкает тройку лидеров еще одна местная марка BMW, которая продала более 18 тысяч автомобилей за прошлый месяц. Эксперты связывают падение спроса с обстановкой из-за коронавируса.