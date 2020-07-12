 

Москвичей предупредили о грозе

12.07.2020, 9:30, Новости дня

Теплая погода, местами с дождем и грозами ожидается в Москве, преимущественно непогода обрушится на север и запад столичного региона, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион будет находиться в теплом секторе далекого циклона, на западе и севере региона окажется влияние холодный атмосферный фронт. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, наиболее сильное проявление непогоды будет в северных и западных районах Московской области», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также уточнил, что температура воздуха в столице находится на отметке 26-28 градусов тепла, в Подмосковье – 23-28, на юге и востоке до + 30.

По словам синоптика, ожидается юго-восточный ветер, со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Давление слабо падает, к вечеру барометры в Москве покажут 746 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что среднегодовая глобальная температура будет как минимум на 1 градус Цельсия выше доиндустриального уровня 1850-1900 годов в каждые из ближайших пяти лет.



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