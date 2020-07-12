 

В Москве выписали 465 пациентов после лечения от коронавируса

12.07.2020, 9:08, Новости дня

Столичные врачи вылечили 465 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось до 164,5 тыс. человек, сообщила в воскресенье сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164 560», – передает ТАСС ее слова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские специалисты провели в общей сложности более 23 млн тестов на коронавирус. 



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