 

От COVID-19 в мире умерло 565 тыс. человек

12.07.2020, 8:40, Новости дня

По состоянию на утро 12 июля во всем мире коронавирусом заразилось 12 717 908 человек (+219 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 565 138 человека (+5 тыс.), выздоровели 7 005 299.

В США число инфицированных достигло 3 245 925, умерло 134 777, излечилось 995 576 человек.

В Бразилии заболело 1 839 850 человек, 71 469 умерших и 1 244 088 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело 849 522 человек, 22 673 умерли, 534 618 выздоровели.

Далее следует Россия – 719 449 инфицированных, 11 188 умерших и 496 594 выздоровевших от COVID-19.

В Перу и Чили соответственно 322 710 заболевших и 11 682 умерших, 312 029 инфицированных и 6881 жертва коронавирусной болезни.

Мексика обошла Великобританию по масштабу распространения COVID-19, сейчас там 295 268 заразившихся и 34 730 погибших.

ЮАР обогнала Италию и Испания – 264 184 инфицированных и 3971 умерший, согласно официальной статистике.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 52 843 человека, 1372 из них умерли, а 25 641 выздоровел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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