Раскрыты неизвестные функции смартфонов

12.07.2020, 7:53, Новости дня

Компании Google и Apple регулярно вносят в обновления ОС новые функции, которыми не всегда используются владельцы, сообщил эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Так, и в iOS, и в Android существует настройка, останавливающая зарядку в случае влаги или грязи в зарядном порте. Также можно узнать информацию об износе аккумулятора, передает Рен ТВ.

Кроме того, iPhone также позволяет активировать функцию «оптимизированной зарядки», когда минимизируется вред, если аппарат не отключен от сети после заряда.

Редкие пользователи смартфонов знают о допфункциях по работе с файлами, например, о возможности сканирования документов в iOS.

«На iPhone также богатый встроенный функционал по обработке фото и видео: можно не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, изменять размер кадра», – отметил Гриценко.

Помимо прочего, эксперт напомнил о возможности обнаружения телефона после кражи.

Напомним, компания Apple презентовала второе поколение «бюджетной» версии iPhone SE, демонстрация нового телефона прошла в Сети. Новый телефон получил внешний вид от iPhone 8, производительность – от флагманской модели. У этой модели смартфона будет по одной камере на задней и на фронтальной поверхностях, при этом у телефона сохранится возможность снимать в «портретном» режиме, появится Smart HDR и возможность снимать 4К-видео.