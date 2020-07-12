Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

12.07.2020, 7:40, Новости дня

Экс-президент Грузии, руководитель украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказал о том, как проводил время с нынешним президентом США Дональдом Трампом в Батуми, когда был главой государства.

“Очень многие любили туда ездить. [Экс-госсекретарь США] Хиллари [Клинтон], Трамп, [бывший американский сенатор] Джон Маккейн раз 10 был. Мы с Трампом ходили пешком, я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали и статую Али и Нино со всех сторон рассматривали”, – сказал Саакашвили.

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Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти в Украине в 2014 году.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube