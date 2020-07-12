Виктор Ляшко о Кличко: Надо, чтобы город славил мэра, а не фамилия мэра напоминала о городе

12.07.2020, 7:40, Новости дня

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман не захотел отвечать на вопрос, нравится ли ему мэр Киева Виталий Кличко.

“Спрошу вас в ответ: вы знаете мэра Рима? Мэра Вены?.. Но вы спросите в Вене и Риме, кто мэр Киева, все скажут – Кличко. Надо, чтобы город славил мэра, а не фамилия мэра напоминала о городе, которым он руководит”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что люди, которые путешествуют и приезжают в тот или иной город, выбирают его не из-за фамилии мэра.

“[Они приезжают] в город, притягивающий своим величием, туристическими достопримечательностями, инфраструктурными объектами, внедренными инновациями. Вопрос в том, каких целей мы хотим добиться, выбирая мэра”, – подчеркнул главный санитарный врач.

Отвечая на вопрос журналистки о том, какие у него отношения с Кличко, тот сказал: “Профессиональные”.

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С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Александр Ткаченко (потом он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах киевского городского головы “остается открытым”.

Зеленский говорил, что кандидат от “Слуги народа” на выборах мэра столицы будет выбран на праймериз на основании результатов социологических замеров.

27 мая Ляшко говорил, что может рассмотреть вариант баллотироваться на выборах мэра Киева.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube