 

“Жму руку, цем!” Фотожабы на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году

12.07.2020, 6:30, Новости дня

А вы все Порошенко герой!!!Порошенко лидер оппозиции!!!Ну-ну!Жму руку цем!😂😂😂

Posted by Анастасія Приходько on Neljapäev, 9. juuli 2020

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Армія, мова, віра.
Солідарність…
Жму руку. Владимир Владимирович….
Мир, труд, май. :-)#порошенко дякую! pic.twitter.com/JaJ0lMS7YQ

— МАРИУПОЛЬ ЗАЩИТИМ! (@StopRussia2014) July 9, 2020

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Источник: Sergiy Panasyuk / Facebook

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Фото: Юлия Тылик / Facebook

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Фото: Evgeny Sanjur / Facebook

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Источник: “СТРАНА.ua”  

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Источник: “СТРАНА.ua”   

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Источник: “СТРАНА.ua”  

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Источник: “СТРАНА.ua”  

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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