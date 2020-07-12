“Жму руку, цем!” Фотожабы на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году
12.07.2020, 6:30, Новости дня
А вы все Порошенко герой!!!Порошенко лидер оппозиции!!!Ну-ну!Жму руку цем!😂😂😂
Posted by Анастасія Приходько on Neljapäev, 9. juuli 2020
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Армія, мова, віра.
Солідарність…
Жму руку. Владимир Владимирович….
Мир, труд, май. :-)#порошенко дякую! pic.twitter.com/JaJ0lMS7YQ
— МАРИУПОЛЬ ЗАЩИТИМ! (@StopRussia2014) July 9, 2020
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Источник: Sergiy Panasyuk / Facebook
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Фото: Юлия Тылик / Facebook
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Фото: Evgeny Sanjur / Facebook
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Источник: “СТРАНА.ua”
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Источник: “СТРАНА.ua”
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Источник: “СТРАНА.ua”
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Источник: “СТРАНА.ua”
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