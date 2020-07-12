Против Порошенко открыли еще четыре уголовных производства, Нидерланды подали иск против РФ. Главное за день

12.07.2020, 5:30, Новости дня

Иск против России

Власти Нидерландов подали в Европейский суд по правам человека иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году. В ЕСПЧ подтвердили, что получили иск, и заявили, что изучают его.

Дела Порошенко

Офис генпрокурора открыл еще четыре уголовных производства, в которых фигурирует пятый президент, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко. Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань заявил, что уголовные производства открыты по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского.

Заявление Саакашвили

Министерство иностранных дел Грузии вызвало на беседу посла Украины Игоря Долгова в связи с заявлениями председателя украинского Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили о нелегитимности власти Грузии. МИД Украины заявил, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

Новый вице-премьер

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

COVID-19 в Украине

В Украине коронавирус подтвердили у 52 043 человек, в том числе у 819 – за последние сутки. Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек (+18 за сутки), вылечилось 24 800 (+1016 за сутки). 25 898 человек продолжают болеть.

Коронавирус в мире

Во всем мире коронавирусом заразилось 12,2 млн человек (+253 тыс. за сутки). Жертвами COVID-19 стали 554 843 человека (+6 тыс.), выздоровело – 6 735 876. Больше всего инфицированных в США, Бразилии и Индии.