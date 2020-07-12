Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь

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12.07.2020, 4:16, Новости дня

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на 16 октября, сообщили в Германском авиационно-космическом центре (DLR).

Изначально вывод спутника Falcon Eye 2 для оптико-электронной разведки в интересах ОАЭ планировался на 6 марта, передает ТАСС.

За день до намеченной даты старт был отложен из-за замечаний к разгонному блоку.

18 марта Роскосмос объявил эвакуацию сотрудников с космодрома Куру из-за распространения коронавируса во Французской Гвиане, в результате запуск был перенесен на более поздний срок. 2 мая сотрудники Роскосмоса вернулись в Москву.

29 мая стало известно, что в российском разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру произошла утечка токсичных паров, после чего российских специалистов отправили во Французскую Гвиану для ликвидации утечки.



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