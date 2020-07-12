 

В Казахстане были обнаружены останки древнейшей домашней кошки

12.07.2020, 2:43, Новости дня

Ученые обнаружили на юге Казахстана останки кошки, которая у местных кочевников более тысячи лет назад была домашним животным.

После исследования специалисты обнаружили, что у животного было несколько переломов, но оно смогло выжить. Концентрация изотопов в костях кошки говорит о том, что ее питание было достаточно сбалансированным. В последние годы жизни кошка потеряла практически все зубы и ее кормили люди.

По мнению ученых, около 10 000 лет назад человек одомашнил кошку. Это произошло в тот момент, когда он перешел от охоты и собирательства к земледелию. Специалисты считают, что на Ближнем Востоке, где зародилось земледелие, кошек впервые одомашнили.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

11.06 / Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов

25.05 / Пандемия коронавируса. Трамп запретил въезд в США иностранцам, побывавшим в Бразилии

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

24.05 / Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Гонконге

27.05 / Московским автомобилистам отменили 3500 штрафов

22.06 / EA Sports UFC 4 будет анонсирована на турнире, где подерутся Ян и Альдо

09.07 / СБУ решила попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ. А может, СБУ все-таки займется тем, чем ей положено?

28.05 / Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

16.05 / Госдеп пригрозил Международному уголовному суду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска