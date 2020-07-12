В Казахстане были обнаружены останки древнейшей домашней кошки

12.07.2020, 2:43, Новости дня

Ученые обнаружили на юге Казахстана останки кошки, которая у местных кочевников более тысячи лет назад была домашним животным.

После исследования специалисты обнаружили, что у животного было несколько переломов, но оно смогло выжить. Концентрация изотопов в костях кошки говорит о том, что ее питание было достаточно сбалансированным. В последние годы жизни кошка потеряла практически все зубы и ее кормили люди.

По мнению ученых, около 10 000 лет назад человек одомашнил кошку. Это произошло в тот момент, когда он перешел от охоты и собирательства к земледелию. Специалисты считают, что на Ближнем Востоке, где зародилось земледелие, кошек впервые одомашнили.