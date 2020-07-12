 

Кишечные бактерии снижают риск сердечных заболеваний

12.07.2020, 2:43, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что одна из полезных бактерий в кишечнике человека способна снизить риск сердечных заболеваний.

Выработку химического вещества, которое связано с развитием закупоренных артерий, снижает активность бактерий в кишечнике. После производства химическое вещество попадает в кровоток и в печень, где принимает самую вредную форму.

Во время нового исследования специалисты проследили за поведением бактерий, которые, по их мнению, способствуют улучшению человеческого здоровья. Эти микробы «сражаются» с вредными бактериями за получение питательных веществ в кишечнике. Имея к ним доступ, бактерии способны предотвратить проблемы со здоровьем, которые связаны с усвоением пищи.



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