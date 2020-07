SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников для глобального интернета

12.07.2020, 2:10, Новости дня

11 июля американская компания SpaceX отложила планируемый запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту еще 57 спутников системы Starlink для глобального интернета. Об этом компания проинформировала в Twitter.

Перенос сегодняшнего запуска SpaceX объяснила необходимостью “дать больше времени на проверки”.

“Команда работает, чтобы определить следующую возможность запуска”, – говорится в сообщении.

Новую дату старта в компании пообещали озвучить позже.

Standing down from today’s launch of the tenth Starlink mission to allow more time for checkouts; team is working to identify the next launch opportunity. Will announce a new target date once confirmed with the Range

— SpaceX (@SpaceX) July 11, 2020

Старт очередной партии спутников планировался на 8 июля, но был отложен в связи с погодными условиями.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск провели 13 июня – тогда на орбиту Земли вывели 58 спутников. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года. На данный момент орбитальная группировка этих микроспутников состоит из 538 космических аппаратов.