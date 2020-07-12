 

Советник Ермака назвал Сенцова приспособленцем

12.07.2020, 2:10, Новости дня

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов – приспособленец, заявил 11 июля в Facebook советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк.

“Олег Сенцов” – просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности”, – написал он.

По словам советника, Сенцова одни использовали в качестве “картинки-героя”, а “из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий”.

“Нынче Сенцов подчеркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали и не юзали в качестве “жертвы застенок”. Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса). Он предсказуем в своих “экспертных” шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он – банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически «не взлетаем». Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемость, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту”, – заявил Подоляк.

пятидолларовый миф о Носороге…)Жизнь – штука хитрая и обманчивая. Всегда заставляет держать ухо в остро, иначе…

Posted by Михаил Подоляк on Reede, 10. juuli 2020

7 сентября 2019 года Сенцов и еще несколько десятков украинцев вернулись на родину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Настройки приватности в Chrome станут намного проще

01.07 / Голосование за изменения в конституции РФ. Европарламент не отправлял в Крым своих наблюдателей

09.07 / Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

24.06 / Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом на Красной площади

26.06 / США задумались о смягчении новых санкций против «Северного потока – 2»

02.07 / В Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами

18.05 / В ВОЗ оценили действия российских врачей во время коронавируса

22.06 / Пассажирский железнодорожный и водный транспорт получит господдержку

20.06 / Президент Хорватии решил посетить парад Победы в Москве

07.07 / Белый дом начал внутреннее расследование из-за сообщений СМИ о РФ и талибах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска